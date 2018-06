Bald-HSCler Timm im U20-Kader

Gorr sieht Vor- und Nachteile



Der Neu-Coburger Marcel Timm ist beim letzten Lehrgang der deutschen U20-Auswahl in der Sportschule Warendorf dabei. Während fast alle seine zukünftigen Vereinskollegen nach einer kräftezehrenden Zweitliga-Saison noch ihren wohlverdienten Urlaub genießen, ist für HSC-Neuzugang Marcel Timm die Saison noch nicht zu Ende. Der bisher in Diensten des VfL Gummersbach stehende Kreisläufer ist am Sonntag mit der deutschen U20-Nationalmannschaft in die letzte Etappe der Vorbereitung auf die Europameisterschaft gestartet, die vom Donnerstag, 19. bis zum Sonntag, 29. Juli 2018 in Slowenien stattfindet.Noch bis zum Freitag hat Junioren-Bundestrainer André Haber seine Schützlinge zu einem Lehrgang in der Sportschule Warendorf versammelt. "Die Vorbereitung auf die EM ist sehr hart, macht aber auch riesigen Spaß. Wir absolvieren sehr unterschiedliche Einheiten im Bereich der Athletik, aber auch das Teambuilding kommt nicht zu kurz", fasst der Neu-Coburger seine bisherigen Eindrücke zusammen.Die deutschen Youngster starten am 19. Juli 2018 in Celje gegen Schweden in das EM-Turnier. Rumänien und Island sind die weiteren Vorrunden-Gegner der DHB-Auswahl.HSC-Coach Jan Gorr sieht die EM-Teilnahme seines künftigen Schützlings indes mit einem lachenden und einem weinenden Auge: "Sowohl für Marcel als auch für uns wäre die EM-Teilnahme natürlich eine tolle Sache. Auf der anderen Seite ist Marcel im Juli unterwegs und hat kaum Gelegenheit sein neues Umfeld und sein neues Team mit allen damit verbunden Einspielmöglichkeiten kennenzulernen. Das bedeutet für uns, dass wir im August all das nachholen.