Bald fängt die Schule wieder an

Zur Organisation der ersten Schultage teilt die Henneberg-Grundschule folgendes mit: Die Abc-Schützen werden in den jeweiligen Schulhäusern begrüßt, und zwar um 8.30 Uhr in Garitz und um 8.45 Uhr in Reiterswiesen. Der erste Unterrichtstag endet für sie um 10.30 Uhr beziehungsweise um 10.45 Uhr. Am Dienstag und Mittwoch endet der Unterricht für alle anderen Klassen nach der vierten Stunde. Ab Donnerstag findet dann stundenplanmäßiger Unterricht statt.

Der Unterricht beginnt morgens in Garitz um 7.50 Uhr, in Arnshausen um 8 Uhr und in Reiterswiesen um 8.05 Uhr.

Für alle Klassen findet der ökumenische Anfangsgottesdienst am Montag, 17. September, in der Elisabeth-Kirche in Garitz statt. Beginn: 8.30 Uhr.

Für den Busfahrplan gilt: Abfahrt 7.15 Uhr Poppenroth, 7.22 Uhr Albertshausen, 7.31 Uhr Garitz, 7.41 Uhr Reiterswiesen, 7.51 Uhr Arnshausen.

Rückfahrten: 11.10 Uhr ab Garitz, 11.18 Uhr Arnshausen, 11.25 Uhr Reiterswiesen, 11.32 Uhr Arnshausen, 11.40 Uhr Garitz, 11.50 Uhr Albertshausen, 11.57 Uhr Poppenroth.

Zusätzlich fährt am ersten Schultag ein Bus für die Erstklässer: Ab Poppenroth 8 Uhr - ab Albertshausen 8.10 Uhr, Ankunft in Garitz ist um 8.25 Uhr und ab Arnshausen 8.30 Uhr, Ankunft in Reiterswiesen um 8.40 Uhr. Rückfahrten starten um 10.30 Uhr (Garitz) und 10.45 Uhr (Reiterswiesen). Der Offene Ganztag beginnt erst ab der zweiten Schulwoche. red