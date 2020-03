Bald ein breites Versorgungsangebot für Ebermannstadt und Umgebung

Der Bau des Nahversorgungszentrums am Oberen Tor in Ebermannstadt geht in die zweite Bauphase: Nachdem der neue Aldi bereits Ende letzten Jahres eröffnet wurde, startet die Sontowski & Partner-Gruppe nun mit dem Bau des Rewe-Marktes.

"Wir freuen uns, nun das Nahversorgungszentrum am Ortseingang von Ebermannstadt zu komplettieren. Der neue Aldi wird bereits sehr gut angenommen, und mit dem nun entstehenden Rewe-Markt wird bald ein sehr breites und modernes Warenangebot für Ebermannstadt und die Umgebung bereitstehen", erklärt Johannes Pohl, Geschäftsführer der für Einzelhandelsprojekte zuständigen Abteilung.

Auf dem rund 12 000 Quadratmeter großen Baugrundstück am Oberen Tor wird in den nächsten Monaten ein Rewe-Vollsortimenter mit circa 1650 Quadratmetern Verkaufsfläche und einem integrierten Bäckerei-Café realisiert. Er wird, genauso wie der bestehende Rewe-Markt am Kirchplatz, von der ortsansässigen Familie Mayer geführt. Auch für die integrierte Frischetheke wurde mit der Metzgerei Hübschmann ein ortsansässiges Unternehmen gewonnen.

Natürliche Baustoffe

Bei dem Nahversorgungszentrum kommt ein besonderes Architekturkonzept für die Fränkische Schweiz zum Tragen, das der auf der gegenüberliegenden Seite des Baugrundstücks entstandene Aldi bereits erkennen lässt. "Die Märkte sollen sich harmonisch in die umgebende Landschaft einfügen. Deswegen haben wir besonderen Wert auf ein verbindendes architektonisches Konzept und die Verwendung natürlicher Baustoffe gelegt", erläutert Johannes Pohl. So werden auch für den neuen Rewe-Markt senkrechte Holzstreben kennzeichnend sein, die das Design des Aldi fortsetzen und für ein harmonisches Gesamtbild des Quartiers sorgen.

"Teil der Entwicklung ist zudem ein Grünflächenkonzept, das mit der Pflanzung von mehreren Säulenhainbuchen schon jetzt eine ganz neue ,grüne‘ Situation entlang des Ortseingangs schafft."

Große Verkaufsfläche

Nach Abschluss des Projektes werden den Ebermannstadtern und den umgebenen Gemein-den rund 2850 Quadratmeter moderne Verkaufsfläche mit einem breiten Warenangebot zur Verfügung stehen. Das neue Nahversorgungszentrum befindet sich unmittelbar neben der B 470 und stellt damit auch für die umliegenden Ortschaften ein attraktives Angebot dar.

Die Fertigstellung des gesamten Projektes ist für Ende dieses Jahres geplant. Sontowski & Partner investieren elf Millionen Euro in das Vorhaben. Weitere Informationen zum Nahversorgungszentrum finden Sie im Internet auf https://www.sontowski.de/immobilien/gewerbe/oberes-tor-ebermannstadt/98/. red