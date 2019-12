Bald Bauland für Wimmelbach

Die Gemeindeverwaltung Hausen hat dem Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren "Leeracker" im Ortsteil Wimmelbach vorgelegt. Das Gebiet, so Bürgermeister Bernd Ruppert (CSU), soll im vereinfachten Verfahren umgesetzt werden. Das Ziel: Ohne Umweltprüfung soll möglichst schnell Wohnraum geschaffen werden.

Allerdings, so betonte Ruppert, muss das Verfahren bis 31. Dezember dieses Jahres förmlich eingeleitet werden. Der Satzungsbeschluss muss deshalb rechtzeitig gefasst werden.

Als Vorteil des vereinfachten Verfahrens nannte Ruppert, dass die Gemeinde weniger Gutachten brauche. "Das spart uns Geld. Kosten, die dann nicht auf die Bauwilligen abgewälzt werden müssen." Barbara Schmitt (UWG) merkte an, dass Bürger aus Wimmelbach fragten, ob man so weit nach außen erweitern muss? Dieter Gößwein (CSU) konterte: "Diese Fragerei geht mir langsam auf den Senkel!", doch Herbert Kemeth (UWG) sprang seiner Kollegin zur Seite: "In einem demokratischen Gremium müssen solche Fragen erlaubt sein."

Roland Garcon (UWG) bemängelte den Zeitdruck. Er wollte lieber klären, ob tatsächlich ein neues Baugebiet in einer Größe von über 10 000 Quadratmetern nötig ist. "Wir haben etliche Baulücken in Wimmelbach, die könnten zuerst geschlossen werden." Außerdem gelte die Förderinitiative "Innen statt Außen". Mit elf zu drei Stimmen segnete das Gremium bei einer Enthaltung wegen persönlicher Beteiligung den Aufstellungsbeschluss ab.