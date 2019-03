Baiersdorfer SV wählt neuen Präsidenten

Der Baiersdorfer Sportverein führt am Freitag, 29. März, seine Jahreshauptversammlung durch. Die Mitglieder sind um 19 Uhr in die Domizil-Halle eingeladen. Unter anderem stehen Vorstellung aller Abteilungsleiter, Beiträge und Beschlüsse sowie die Verleihung des Qualitätssiegels "Gymwelt-Verein" auf der Tagesordnung. Außerdem stehen Ehrungen und Neuwahlen an.