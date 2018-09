Baiersdorfer Gschichten mit Kren

Zum Kren-Markt richtet die Christlich-Soziale Union ein Krenessen - einen unterhaltsamen Abend mit Baiersdorfer Gschichten und "Kree" - aus. Die CSU begrüßt als Ehrengäste Bezirksrätin Ute Salzner und MdL Walter Nussel. Termin ist am Freitag, 14. September, um 19.30 Uhr in der Kulturzentrum Jahnhalle in der Jahnstraße 11 in Baiersdorf. Die musikalische Umrahmung kommt von Wilhelm Roth aus Bubenreuth. red