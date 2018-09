Baiersdorfer Geschichten für Kinder

Auf einer Zeitreise berichtet die Agenda-Gruppe "Kultur und Soziales" in Baiersdorf von Händlern, Handwerkern, Bauern und Persönlichkeiten aus vergangener Zeit. Vor 110 Jahren wurde der erste Kindergarten eingeweiht. Gemeinsam erkunden Kinder und Jugendliche Plätze und Wohnhäuser. Von einigen früheren Bewohnern werden noch heute Geschichten erzählt. Erinnerungen an einen Rittmeister, einen Kessler, den "Gänsgobl" und andere zeigen, wie sich das Leben in Baiersdorf verändert hat. Die Themenführung mit dem Titel "Baiersdorfer Geschichte und Geschichten für Kinder und Jugendliche" am Sonntag, 23. September, beginnt um 14 Uhr am Rathausplatz in Baiersdorf. Eine Anmeldung bis Samstag, 22. September, 13.30 Uhr, unter Telefon 09133/2308 ist erwünscht. red