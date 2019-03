Baiersdorf mit vermeintlich leichtem Spiel in Staffelstein

Welches Team hat die Winterpause genutzt und startet gut in die Restrückrunde? Diese Frage stellt sich immer, wenn es im Freien wieder um Punkte geht - so auch in den Kreisklassen der Region, die an diesem Wochenende, wenn es das Wetter zulässt, den Spielbetrieb aufnehmen.

Bereits gestern wurde die Partie in der Kreisklasse 2 Lichtenfels, FC Fortuna Roth - Schwabthaler SV, abgesagt. Aktuelle Absagen sehen Sie unter www.infranken.de/regionalsport/sporttabellen/

Kreisklasse 1 Coburg

TSV Gestungshausen -

SG Burgkunst./Roth-Main

Das Aufeinandertreffen dürfte von Beginn weg eine klare Entscheidung sein. Die Gastgeber aus Gestungshausen stehen mit 28 Punkten im gesicherten Mittelfeld, die Spielgemeinschaft aus Burgkunstadt taumelt mit großen Schritten der A-Klasse entgegen - ein Sieg und lediglich sieben Zähler sprechen Bände.

TSV Oberlauter -

FC Schwürbitz

Den Zuschauern in Oberlauter wird gleich ein echter Leckerbissen geboten. Zu Gast beim Tabellenzweiten ist der FC Schwürbitz, der mit fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatzinhaber Oberlauter weiter ein gehöriges Wörtchen mitreden möchte. Für die Göritzen-elf wird diese Partie ein echter Gradmesser.

FC Michelau - SV Meilschnitz Für Meilschnitz geht es in Michelau um wichtige Punkte für den Ligaverbleib, schließlich steht der SVM vor dem 20. Spieltag auf dem Abstiegsrelegationrang. Acht Punkte besser und zwei Plätze weiter oben liegt der FC Michelau, der aufgrund der heiklen Personalsituation froh war, in die Winterpause zu gehen. Im Hinspiel gewannen die Michelauer mit 3:1. Ob erneut ein Sieg gelingt?

Kreisklasse 2 Lichtenfels

FC Kronach -

SpVgg Obersdorf

An der Hammermühle geht die Restrückrunde schon am Samstag (15.30 Uhr) weiter. Kronach (6.) ließ in den vergangenen vier Heimspielen nichts anbrennen und ging jeweils als Sieger vom Platz. Dabei schlug der FCK unter anderem auch Altenkunstadt/Woffendorf (3:2). Obersdorf (13.) braucht in jedem Fall Punkte im Abstiegskampf. Die SpVgg war vor der Winterpause auf dem aufsteigenden Ast. Acht Zähler aus fünf Partien lassen hoffen.

TSV Staffelstein II -

FC Baiersdorf

In den Aufeinandertreffen gegen die Spitzenteams der Kreisklasse 2 war die zweite Mannschaft aus Staffelstein (11.) meist chancenlos. Wenn am Sonntagmittag (12.30 Uhr) der Tabellenführer FC Baiersdorf auf dem Kunstrasenplatz an der Oberauer Straße antritt, wird es für die Badstädter mit Sicherheit nicht anspruchsloser. Zählbares für die Heimmannschaft wäre am Ende eine Überraschung.

SV Bor. Siedl.Lichtenfels -

SV Neuses

Aufsteiger Neuses (12.) muss aufpassen, nicht endgültig in den Abstiegsstrudel gezogen zu werden. Bei den Siedlern aus Lichtenfels, die als Ziel ausgegeben haben, sich bis zum Saisonende im vorderen Tabellenbereich halten zu wollen. Ein Sieg wie beim 1:0 im Hinspiel wäre für die Absicherung von Platz 5 für die Gastgeber Gold wert. Doch die Borussen verloren vor der Winterpause ihre beide letzten Partien. SpVgg Isling -

FC Altenk./Woffendorf

Für Altenkunstadt/Woffendorf (4.) gibt es durchaus leichtere Aufgaben, als zum Auftakt nach Isling (9.) fahren zu müssen. Für die Gäste zählt im Titelrennen nur ein Sieg. "Es wird aber kein leichtes Unterfangen", weiß Johannes Oppel vom FC-Team, "denn niemand weiß so recht, wo er nach der Winterpause steht."

TSF Theisenort -

SG Roth-Main

Theisenort (3.) forciert weiterhin den Aufstieg in die Kreisliga. Dieser ist mit nur einem Punkt Rückstand auf den Ersten Baiersdorf in greifbarer Nähe. Gegen die bisher enttäuschende SG Roth-Main (10.) ist für die Gastgeber ein Sieg Pflicht. Die TSF strauchelten vor der Winterpause aber, holten nur fünf Punkte aus vier Spielen.

FV Mistelfeld - SV Fischbach Ein ungleiches Duell steht den Mistelfeldern bevor. Der Vorletzte trifft auf den Zweiten. Im Hinspiel war für den FVM immerhin ein glückliches 1:1 drin. Damit wären die Gastgeber auch diesmal zufrieden.

abgesagt: FC Fortuna Roth -

Schwabthaler SV

Kreisklasse 3 Itzgrund

TSV Bad Rodach -

TSV Gleußen

So schnell wie möglich will der TSV Gleußen (10.) die Punkte für den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen. Unmöglich scheint zumindest ein Remis beim Sechsten Bad Rodach nicht. Immerhin besiegte der TVS in der Vorrunde den Kreisliga-Absteiger mit 2:1.

SpVg Eicha -

SpVgg Dietersdorf

Dietersdorf (11.) sehnt sich nach einem Sieg. Der letzte liegt schon weit zurück. Anfang Oktober (3:1 gegen Gleußen) holte das Team von Jochen Trinkerl den letzten Dreier. Ob der jedoch beim Dritten Eicha gelingt?

Kreisklasse 1 Bamberg

TSV Ebensfeld II -

SpVgg Trunstadt

In der Vorbereitung arbeiteten die Ebensfelder an der Fehlerminimierung. Ob es dem Kreisklassen-Vorletzten gelungen ist, steht am Sonntag (14 Uhr) gegen die SpVgg Trunstadt auf dem Prüfstand. Schlagbar sind die Gäste, holten sie aus den vergangenen vier Spielen doch lediglich einen Punkt. aoe