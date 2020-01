Baiersdorf 03.01.2020

Hallenfussball

Baiersdorf lädt zum Budenzauber

Budenzauber in der Altenkunstadter Kordigasthalle: Am Sonntag lädt der FC Baiersdorf zu seinem Hallenturnier. Gespielt wird nach den "alten" Regeln mit Seitenbande und großen Toren. In zwei Gruppen ro...