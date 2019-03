Baiersdorf berichtet über Spenden

Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist am Dienstag, 12. März, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses angesetzt. Themen sind unter anderem das weitere Vorgehen bezüglich des Flächennutzungsplans Hemhofen, die Durchführung "Smoke auf'm Spielplatz" am 18. Mai in der Zeit von 12 bis 23 Uhr durch die "Rumfahrer", die Vergabe der Stellplätze und Festlegung der Sperrzeit für die Kirchweih 2019 sowie die Beratung und Beschlussfassung über die Annahme von Spenden durch die Stadt Baiersdorf. Zu Beginn besteht vor Eintritt in die Tagesordnung die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Bürgerfragestunde zu allgemein interessierenden Themen zu äußern beziehungsweise Fragen zu stellen. red