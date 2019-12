Bahnunterführung wieder nutzbar

Die Arbeiten an der Personenunterführung zwischen der Alten Ludwigsstädter Straße und der B85 sind inzwischen so weit vorangeschritten, dass die Verbindung während der Wintermonate vorübergehend für die Begehung wieder freigegeben werden kann, teilt die Kronacher Stadtverwaltung mit. Die Lichtsignalanlage für die Überquerung der B 85 wurde ebenfalls erneuert und bereits in Betrieb genommen. Je nach Wetterlage werden die Restarbeiten (Bodenaufbau, Ablaufrinnen, etc.) im März oder April kommenden Jahres durchgeführt. Dann ist noch einmal eine voraussichtlich zweiwöchige Sperrung der Unterführung nötig. red