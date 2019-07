Am heutigen Donnerstag um 18.30 Uhr findet im Bürgersaal der Gemeinde Oberhaid eine Bürgerinformationsveranstaltung der DB Netz AG statt. Thema ist die Auflassung des Bahnübergangs "Weide" in Oberhaid. Die Gemeinde lädt alle interessierten Bürger zu dieser Veranstaltung ein. Dabei werden die Planungen für die Auflassung des Bahnübergangs in Oberhaid sowie die zugehörigen Ersatzmaßnahmen vorgestellt. Die Anwesenden können ihre Wünsche und Anregungen zu dem Verfahren vorbringen. red