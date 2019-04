Bahnübergang in Wiesenfeld gesperrt

Im Auftrag der DB Bahnbaugruppe führt die Firma Muggenthaler Bau GmbH am Bahnübergang in Wiesenfeld Gleisbauarbeiten durch. Aufgrund dieser Arbeiten ist eine Vollsperrung des Bahnübergangs in der Sulzdorfer Straße von Montag, 15. April, bis Mittwoch, 17. April, 9 Uhr, notwendig. Die Umleitung erfolgt über die CO 4, die Staatsstraße 2205 und Kösfeld und ist ausgeschildert. red