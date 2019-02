Das Landratsamt Coburg weist auf ein demnächst anstehendes Straßenbauprojekt hin. Es bezieht sich auf die Kreisstraße CO 13, Umgehung von Ebersdorf bei Coburg im Nordwesten.

Mit Erstellung der Fußgängerunterführung in der Garnstadter Straße in Ebersdorf wird nun der letzte Bauabschnitt der Umgehung der Kreisstraße CO 13 verwirklicht, heißt es in der Mitteilung. Der Bahnübergang in der Garnstadter Straße, der für den motorisierten Verkehr bereits seit den gemeindlichen Bauarbeiten an der Birkleite zum Jahresende 2018 gesperrt wurde, wird nun ab Freitag, 1. März, vollständig abgebrochen. Dazu werden zunächst Schranken und Signale abgebaut. Infolgedessen ist das Queren der Gleise nicht mehr erlaubt; Fußgänger dürfen hier die Bahnanlage nicht mehr betreten.

Nur noch Canterstraße

Bis zur Fertigstellung der Unterführung im Herbst 2019 ist ein Überqueren der Bahnstrecke für Fußgänger nur noch über die neu erstellte Unterführung neben der Kreisstraßenumgehung oder über den Bahnübergang in der Canterstraße möglich. Der Landkreis Coburg baut die Umgehung von Ebersdorf als Kreuzungsmaßnahme mit den Partnern Bahn, Bund und der Gemeinde Ebersdorf als Gemeinschaftsmaßnahme. Die Bauarbeiten werden unter Anwendung rationeller Bauweisen zügig abgewickelt.

Es kommt zu Behinderungen

Das Landratsamt Coburg bittet im Namen aller Beteiligten alle Betroffenen um Verständnis für die entstehenden Behinderungen, heißt es in der Mitteilung abschließend. red