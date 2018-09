Bahnübergänge im Stadtgebiet gesperrt

Die Bahnübergänge Lauterer Straße und Oberer Bahnweg müssen in der kommenden Woche gesperrt werden. Wie die Stadt Coburg berichtet, wird der Bahnübergang in der Lauterer Straße wegen Gleisbauarbeiten von Mittwoch, 12. September, ab 18 Uhr bis voraussichtlich Donnerstag, 13. September, 7 Uhr, gesperrt. Fußgänger können den Bahnübergang über einen Notweg queren. Ebenfalls wegen Gleisbauarbeiten wird der Fußgänger-Übergang in Creidlitz am Oberen Bahnweg von Mittwoch, 12. September, bis voraussichtlich Donnerstag, 13. September, gesperrt. red