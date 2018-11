Bahnhofstraße soll Flaniermeile werden

Den Vorentwurf für die Umgestaltung der Bahnhofstraße ab Einmündung Goethestraße bis zum Bahnhof stellte am Montag Stadtplaner Rainer Hochreiter aus Gunzenhausen bei einer Bürgerversammlung in der Adam-Riese Halle vor.

Bürgermeister Jürgen Kohmann (CSU) erinnerte daran, dass die länger geplanten Bauabschnitte vier und fünf wegen der Hochwasserfreilegung zurückgestellt worden waren. Jetzt wolle man die Planung vorantreiben. Im kommenden Jahr solle mit dem Abschnitt bis zur Adam-Riese-Straße begonnen werden, 2020 bis zum Bahnhof. Dieser und der Bahnhofsplatz seien von der Planung ausgenommen. "Die ,Grüne Achse‘ entlang der Lauter und die Flaniermeile vom Rathaus bis zum Bahnhof wird die Innenstadt aufwerten", war sich der Bürgermeister sicher und: "Wir bauen eine Straße mit einer höheren Aufenthaltsqualität."

Parkplätze im Fokus

Bedenken vieler Geschäftsleute, dass öffentliche Parkplätze fortfallen, teilte er nicht. Derzeit würden von den 67 Stellplätzen nicht alle genutzt. Darüber hinaus stünden 74 gewerbliche Parkplätze zur Verfügung. Großes Lob erhielten Gewerbetreibende, die ihre Mitarbeiter anweisen, nicht auf den Firmenparkplätzen ihre Autos abzustellen, sondern auf dem nahen Parkplatz der Adam-Riese-Halle. Das Thema Parkplätze stand dann auch im Mittelpunkt der Diskussion.

Thomas Junge vom gleichnamigen Optikergeschäft machte den Vorschlag, eine einfache Zufahrt zu den Parkplätzen der Adam-Riese-Halle zu schaffen. Die Angerstraße wieder zu öffnen, biete sich dafür an. Bürgermeister Kohmann versicherte, dass bereits Planungen für die Parkplatzzufahrt liefen. Die Angerstraße käme allerdings nicht in Betracht, da es dort zu viele Querungen gäbe. Eine Möglichkeit wäre, die Straße an der Herrgottsmühle hinter dem Hotel Rödiger für den Verkehr wieder zu öffnen. Der Stadtplaner wies darauf hin, dass bauliche Maßnahmen nur dann sinnvoll seien, wenn sie im Rahmen der Städtebauförderung unterstützt werden.

Für mehr Kurzzeitparkplätze

Joachim Schlund wünschte sich mehr Kurzzeitparkplätze in der Bahnhofstraße. Postkunden zum Beispiel benötigten keine zwei Stunden Parkzeit. Auch Dagmar Mayer vom gleichnamigen Elektrogeschäft wünschte sich eine direkte Verbindung von der Bahnhofstraße zu den Parkplätzen an der Riese-Halle. Sie wies auf ältere Leute oder Gehbehinderte hin. Ein Diskussionsteilnehmer war nicht damit einverstanden, das "Grüne Band" mit einer Brücke über die beiden Lauterarme zu durchschneiden. Kritik gab es auch an der geplanten Fahrbahnbreite. Das Straßenband soll auf 5,50 Meter verengt werden, in Parkplatzbereichen 4,50 Meter, wodurch der Fußgängerbereich deutlich breiter wird und bis zu 3,50 Meter beträgt. "Das passt zu einer Kurstadt", so Hochreiter. Einem Bauunternehmer passte das aber überhaupt nicht. "Wie soll ich da mit meinen großen Maschinen durchkommen?" fragte er. Peter Würker regte an, Fußgängerüberwege durch Zebrastreifen zu markieren.

Einige Geschäftsleute befürchteten Einbußen während der Bauzeit. Diese Bedenken konnte Bürgermeister Kohmann nur bedingt teilen. Bei den Bauabschnitten eins bis drei hätte sich die Kundenfrequenz nicht deutlich verringert. "Bislang besticht die Bahnhofstraße im unteren Bereich eher durch Funktionalität als durch Charme", so der Stadtplaner. Wie es einmal aussehen könnte, machte er anhand von Skizzen und Zeichnungen deutlich. Er zeigte alte Fotos vom oberen Bereich der Bahnhofstraße und stellte sie den heutigen Ansichten gegenüber.

Bürgermeister Jürgen Kohmann versprach, die Anregungen der Bürger in die Planung mit aufzunehmen. Sie müssten aber auch finanziell machbar sein.