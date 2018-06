Bahnhofstraße ist wieder geöffnet

red



Die Gemeinde Ebersdorf hat eine Mitteilung nicht nur für Bahnreisende: Ab Mittwoch, 4. Juli, wird die Bahnhofstraße in Ebersdorf wieder für den Verkehr freigegeben. Die Parkplätze am Bahnhof sind dann ausschließlich über die Bahnhofstraße erreichbar. Die bisherige Zufahrt über die Birkleite ist nicht mehr möglich. Dies gilt auch für die Firmen D+S Logistik und DPD sowie auch für alle Anlieger der Bahnhofstraße. Ab Mitte der 27. Kalenderwoche beginnt der zweite Bauabschnitt, der von der Einmündung der Einfahrt D+S Logistik und DPD in der Birkleite bis Höhe der Firma Eiba reicht. Die Firma Eiba kann nur über die Birkleite von der Garnstadter Straße kommend angefahren werden. Der Straßenabschnitt der Birkleite zwischen der Firma Eiba bis zur Einfahrt D+S Logistik und DPD ist für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Eine entsprechende Ausschilderung der Umleitungsstrecke erfolgt. Die Bauverwaltung der Gemeinde bittet um Beachtung und Information der Lieferanten.