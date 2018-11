Bahnhofsmission bietet mehr als warme Mahlzeiten

Die Bahnhofsmission, eine Einrichtung der Diakonie Erlangen, veranstaltete auch heuer ein Herbstfest für ihre Besucher. Rund 35 Bedürftige waren der Einladung gefolgt und fanden sich im herbstlich dekorierten Calvin-Saal der Hugenottenkirche ein.

Ehrenamtliche hatten ein warmes Mittagessen vorbereitet, Kaffee gekocht und Süßes bereitgestellt, um die Männer und Frauen zu verpflegen.

Pfarrer zollt Lob

Pfarrer Johannes Mann hielt eine Andacht. Er betonte, dass die Hugenottenkirche immer wieder gerne Gastgeber für die Veranstaltungen der Bahnhofsmission ist und er die Zusammenarbeit sehr schätzt.

Mit Armut ist häufig der Verlust sozialer Kontakte verbunden, das merken die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Bahnhofsmission in ihrer täglichen Arbeit.

Die Besucher finden in der Einrichtung am Gleis 1 des Erlanger Bahnhofs zwar auch einen Aufenthaltsort in kalten Wintern und bekommen dort eine Verpflegung, manchmal suchen sie aber einfach nach einem Gespräch.

"Wenn das Umfeld sich abwendet, leiden die Betroffenen sehr", weiß Einrichtungsleiterin Claudia Steubing.

"Schön, dass man an uns denkt"

Auch beim Herbstfest gehe es daher nicht nur um eine warme Mahlzeit, sondern darum, zusammen zu sitzen, gemeinsam Lieder zu singen und nicht allein zu sein. "Es ist schön, dass das hier möglich gemacht wird, dass man an uns denkt", bedankte sich eine Besucherin. red