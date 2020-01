Bahnhofsiedlung Nord-Ost auf der Agenda

In der am Dienstag, 21. Januar, anberaumten Sitzung des Marktgemeinderats Eggolsheim geht es unter anderem um den Entwurf zur Gestaltungssatzung und zum Ortssanierungsprogramm sowie um den Vorentwurf zur Platzgestaltung am Gemeindezentrum im Rahmen der Städtebauförderung. Es wird auch über den Sachstand der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED informiert. Außerdem geht es um die Vergabe der Planungsleistungen für den Bebauungs- und Grünordnungsplan Bahnhofsiedlung Nord-Ost. Ebenfalls zu befassen hat sich der Eggolsheimer Gemeinderat mit dem Bebauungsplan "Eschlipp-West" und dem Bebauungsplan "Hasenberg" der Stadt Ebermannstadt. Sitzungsbeginn ist um 18 Uhr im Rathaus. red