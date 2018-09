Bahnhof und Badesee die Themen

Am Montag, 10. September, findet um 19.30 Uhr im Rathaus in Trebgast eine Sitzung des Gemeinderats statt. Themen sind unter anderem der Umbau des Bahnhofsgebäudes, die Sitzplatzüberdachung und der Wohnmobilstellplatz am Badesee sowie die Nutzung der gemeindlichen Grundstücke in der Lindenstraße. Auf der Tagesordnung stehen ferner Sanierungsarbeiten an den Brücken über die Trebgast, die Feststellung eines erweiterten Bedarfs für die Kinderkrippe und die städtebauliche Studie für den Steinhauerplatz und die Bahnhofstraße. Schließlich geht es noch um die Durchführung der Eigenüberwachungsverordnung "Abschnitt II - Sommeracker" und die weitere Vorgehensweise beim Lindenbaum gegenüber den Anwesen Kulmbacher Straße 36 und 24. red