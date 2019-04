Bahnhof soll "so schnell wie möglich barrierefrei" werden

Im Nachgang zu einem Treffen mit dem Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn AG, Klaus-Dieter Josel, fordert Landtagsabgeordnete Inge Aures (SPD), den Kulmbacher Bahnhof barrierefrei zu gestalten. Seit vielen Jahren kämpften die politisch Verantwortlichen für dieses Ziel, allerdings ohne Erfolg, so Aures in einem Schreiben an Josel.

Eine Aufnahme in ein aktuelles Förderprogramm sei schwierig, da es am Kulmbacher Bahnhof mit derzeit etwa 1600 Zugreisenden wohl eine zu geringe Frequenz gibt. "Ich möchte daran erinnern, dass die Stadt seit Freitag offizieller Uni-Standort ist. Wir erwarten in der End-Ausbaustufe etwa 1000 Studenten mit 22 Professuren", betont die Abgeordnete.

Es sei "untragbar", wenn der Bahnhof erst ab 2023 barrierefrei gestaltet werde. Man müsse heute handeln, damit Kulmbach morgen für den Zuzug der Studenten und des Lehrpersonals gewappnet sei. Dies gelte auch für den Wohnungsmarkt.

Aures bittet Josel um Unterstützung, damit der Bahnhof "so schnell wie möglich" barrierefrei gestaltet wird. "Argumente wurden genügend vorgebracht. Jetzt ist es Zeit zu handeln." red