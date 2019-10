Am Bahnhof in Forchheim ist von dem Fahrradabstellplatz ein Fahrrad entwendet worden. Bei dem Rad handelte es sich um ein schwarzes Herren-Trekkingrad der Marke Simplon/Kagu, welches mittels Schloss um das Mittelrohr an einen Pfosten gekettet war. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 entgegen. In der letzten Zeit hat es öfter Fahrraddiebstähle am Bahnhof gegeben. pol