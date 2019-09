Bahnhöfe im Kreis werden verbessert

Der Thereser Landtagsabgeordnete Steffen Vogel (CSU) informierte sich beim bayerischen Verkehrsminister Hans Reichhart über den Schienenverkehr in der Region. Dabei gab es gute Nachrichten für den Landkreis, wie Vogel informierte.

Der Minister teilte Steffen Vogel mit, dass der Bahnhof in Ebelsbach erhöht werden soll. Der Freistaat Bayern unterstützt die Bahn und finanziert die Planungen für die Anhebung des Bahnsteigs in Ebelsbach mit 110 000 Euro. Ziel ist es, den ausgebauten Bahnsteig spätestens bis Ende 2023 in Betrieb zu nehmen. Mit dieser Maßnahme soll der Komfort für Bahnreisende erhöht und die Attraktivität der Bahn damit gesteigert werden.

Steffen Vogel fasste beim Gespräch mit dem Minister auch nach, wie sich das weitere Vorgehen hinsichtlich des barrierefreien Umbaus des Bahnhofs in Haßfurt gestaltet. Reichhart teilte Vogel dabei mit, dass die Bahn ihm aktuell zugesagt habe, dass im ersten Quartal 2020 die Bauarbeiten zum barrierefreien Ausbau des Bahnhofs in Haßfurt starten und im dritten Quartal 2021 abgeschlossen werden sollen. Mit dem barrierefreien Umbau des Bahnhofs in Haßfurt werde, so Vogel, ein wichtiges Anliegen der Bevölkerung endlich realisiert. red