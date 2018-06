Bahnfahrt nach Erfurt und Freilichttheater

sek



Der Kreisverband Münnerstadt des BLLV (Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband) bietet seinen Mitgliedern im Juni zwei Veranstaltungen an. Am Samstag, 23. Juni, geht es mit der Eisenbahn nach Erfurt. Abfahrt ist um 8.49 Uhr am Bahnhof Münnerstadt. In Erfurt ist eine kleine Stadtführung vorgesehen. Die Rückfahrt findet um 17.35 Uhr statt. Anmeldungen bis Donnerstag, 21. Juni, bei Norbert Sturm, Tel.: 0971/699 05 47 oder Wolfgang Wittmann Tel.: 09738/1648. Am Freitag, 29. Juni, ist um 20 Uhr der Besuch der Komödie "Der Raub der Sabinerinnen" im Freilichttheater Schloss Maßbach geplant. Es sind bereits Plätze in der dritten Reihe gebucht. Interessenten sollen sich bis Dienstag, 26. Juni, bei Norbert Sturm Tel.: 0971/699 05 47 anmelden.