Bahn-Sozialwerk besucht Münsterland

Die Stiftung Bahn Sozialwerk, Außenstelle Frankenwald, fährt von Montag, 18., Donnerstag, 21. Mai, ins Münsterland. Die Fahrt umfasst ein abwechslungsreiches Programm, wie die Besichtigung des Gestüts Warendorf sowie des bekannten Schlosses Neukirchen. Zur Fahrt sind alle Förderer im BSW sowie deren Partner eingeladen. Anmeldung ist ab sofort möglich. Informationen gibt es auch in der Beratungsstelle in der Adolf-Kolping-Straße 7 in Kronach, Telefon 09261/53655, sowie bei Nicole Viering unter Telefon 09261/53126. red