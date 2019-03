Baggerscheibe wird demoliert

Vandalismus auf dem Sportgelände: Im Zeitraum von Freitag, 22. März, gegen 12.30 Uhr bis Montag, 25. März, 6.30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter eine Scheibe an einem Bagger, der über das Wochenende am Sportplatz in Pfarrweisach abgestellt war, eingeschlagen. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.