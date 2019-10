Auf Hinweise hofft die Polizei auch in diesem Fall: In der Zeit von 2 bis 2.40 Uhr warfen am Freitag zwei unbekannte Täter im Bereich Erhardstraße/Zollerstraße mehrere Schilder und Warnbaken um. Außerdem versuchten sie das Vorhängeschloss eines Baucontainers aufzubrechen, was jedoch misslang. Allerdings warfen sie zwei Fenster eines Baggers ein. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2100 Euro. Zeugen sollen sich unter Tel.: 0971/714 90 melden. pol