Bagger weg, Bierbänke aufgebaut

Ein bisschen geschwitzt haben die Thurnauer Braufreunde in diesem Jahr schon. Denn noch wenige Tage vor Pfingsten war im Unteren Schlosshof, dort, wo das große Brau- und Genussfest stattfinden sollte, noch eine Baustelle. "Es ist jetzt noch nicht alles perfekt. Aber die Baufahrzeuge sind weg - und das Ambiente ist wunderschön", sagte Fred Unger von den Braufreunden. 2500 Liter "Thurnauer Nr. 1" haben die Braufreunde eingebraut, um für das große Pfingstfest gerüstet zu sein.

Bei dem Bier "Thurnauer Nr. 1" handelt sich um ein etwas dunkleres Kellerbier mit 5,1 Prozent Alkohol. Und dazu kredenzten die Braufreunde beim Bier- und Genussfest neben Bratwürsten und Steaks als Spezialität schwarzes Fleisch mit Klößen.

Bürgermeister Martin Bernreuther hob selbstverständlich den Krug und stieß mit Fred Unger an. "Die Fertigstellung war schon knapp. Aber zum Schluss haben die Baufirmen noch einmal richtig Gas gegeben", freute sich Bernreuther. Auch er schwärmte von der gelungenen Inbetriebnahme des Unteren Schlosshofes.

Zwischen dem neuen Glasbau und der altehrwürdigen Fassade des Schlosses ist Platz für bis zu 45 Biergarnituren. Nicht nur das Brau- und Genussfest soll in diesem wunderschönen Ambiente stattfinden, sondern auch Open-Air-Kino und Theateraufführungen.

Beim Frühschoppen am Pfingstsonntag sorgte Bodo Weggel für musikalische Unterhaltung. Eigentlich sollte das Brau- und Genussfest bereits am Freitagabend mit einem Gastauftritt starten. Doch "Sebo & The Waschboardbellies" hatten kurzfristig abgesagt.