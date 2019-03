Bagger dellt Skoda in Eggolsheim ein

Ein Sachschaden von circa 2500 Euro war die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag in der Bahnhofstraße in Eggolsheim ereignet hat. Als ein 20-Jähriger bei Arbeiten mit einem Bagger rangierte, übersah er einen 37-jährigen Skoda-Fahrer, der verkehrsbedingt anhalten musste. Am Auto wurde durch das Rammschild des Baggers die Front auf der rechten Seite eingedellt, so dass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste.