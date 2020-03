Bagger bleibt hängen

Am Freitag ist ein Tieflader an einer Brücke bei Hirschaid hängengeblieben. Um 9.15 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit dem Schwertransport auf der Staatsstraße 2260 zwischen Sassanfahrt und Röbersdorf. Auf dem Tieflader war ein Bagger geladen. Als der Fahrer in die Unterführung unter der Bundesstraße 505 fuhr, dachte er nicht an seine hohe Ladung und blieb mit dem Bagger an dem Brückenbauwerk hängen.

An dem Bagger zerbrachen die Scheiben, und Hydraulikschläuche rissen ab. Aus der Brücke brachen mehrere Betonstücke heraus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 10 000 Euro. Ein Statiker wurde zur Unfallstelle gerufen. Laut einer ersten Einschätzung besteht keine Gefahr für die Sicherheit des Verkehrs, so dass das Bauwerk weiterhin befahren werden kann. pol