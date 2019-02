Bäuml pflegt die Grünanlagen

Die Pflegearbeiten an den gemeindlichen Grünanlagen soll auch in diesem Jahr wieder Roland Bäuml aus Frimmersdorf ausführen. Den Vestenbergsgreuther Gemeinderäten lag in ihrer jüngsten Sitzung für 2019 ein entsprechendes Angebot mit unveränderten Preisen vor. Insgesamt summieren sich die Kosten für die Pflegearbeiten am Rathaus, den "Greuther Stuben", an der Schule (dreimal jährlich) und am Spielplatz Eichleite (zweimal jährlich) auf 7180 Euro. Mit dem Anbieter und der festen Kostenregelung habe die Gemeinde seit Jahren gute Erfahrungen gemacht, erklärte Bürgermeister Helmut Lottes (CSU/UB). See