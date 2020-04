Bäume werden gefällt

Im Revier Unterebersbach des Forstbetriebes Bad Brückenau der Bayerischen Staatsforsten werden zurzeit an der Staatsstraße 2288 Steinach- Schmalwasser Baumfällungen erledigt. Der Forstbetrieb Bad Brückenau begründet dies mit der Verkehrssicherheit.

Zweimal im Jahr überprüfen die Förster in ihren Revieren die Waldränder an den öffentlichen Straßen auf Gefährdungssituationen, die Auswirkungen auf die Sicherheit des Straßenverkehrs haben können. Die erfolgt mit den zuständigen Straßenmeistereien. Bäume mit Faulstellen oder Schäden im Bereich von Stamm oder Krone, bereits abgestorbene oder solche, die vom Wind oder Schnee beschädigt worden sind, können eine Gefahr bedeuten und müssen beseitigt werden.

Bei den Begehungen werden die verkehrsgefährdenden Bäume protokolliert und markiert. Die oft schwierigen Baumfällungen übernehmen die Forstwirte des Forstbetriebs. Weil die Arbeiten nahe der Straße ansteien, ist ein Forstschlepper erforderlich, der den zur Fällung vorgesehenen Baum während des Fällvorganges sichert und die Straße vor Schäden bewahrt.

Holz geht an Sägewerk

Der betroffene Straßenabschnitt wird durch eine Beschilderung und eine Ampelanlage gesichert. Den Rahmen gibt die vom Landratsamt oder der Gemeinde erlassene verkehrsrechtliche Anordnung vor. Bei Einzelbäumen oder geringen Entnahmemengen bleibt das Holz in der Regel als Totholz in der Natur. Bei größeren Mengen, wie aktuell an der Staatsstraße 2288, wird das Holz auch aus Sicherheitsgründen entfernt und zu Sägewerken gebracht. red