Bäume werden abgeholt und angezündet

Am kommenden Samstag, 11. Januar, veranstalten die Gymnastikdamen des Sportvereins Nurn unter dem Motto "Schmeißt die Baame naus" ein sogenanntes Abfackelfest, bei dem Gulasch aus der Gulaschkanone und Glühwein angeboten werden. Beginn des Festes ist um 16 Uhr beim Mehrzweckhaus. Die Weihnachtsbäume sollten deshalb am morgigen Freitag bis 13 Uhr am Straßenrand zur Abholung bereitgelegt werden. red