Bäume bieten Ambiente fürs Picknick

red



Der Bund Naturschutz bietet am Sonntag, 1. Juli, eine Fahrradtour zu Bäumen der Fotoausstellung mit Gisela Dietrich an. Für alle Radler sowie neue Gäste folgt die Einladung zum "Picknick unter bemerkenswerten Bäumen" vor dem Naturkunde-Museum. Anschließend gibt es eine kleine Wanderung durch den Hofgarten mit Werner Pilz vom Grünflächenamt der Stadt. Auch hier werden Bäume aus der Fotoausstellung besucht. Gerne kann auch nur an einzelnen Aktionen teilgenommen werden. Start für die Radtour ist um 10.30 Uhr am Kongresshaus, das Picknick ist von 13 bis 14 Uhr und die Wanderung durch den Hofgarten mit Werner Pilz schließt sich um 14 Uhr an.