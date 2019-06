Bäuerlicher Nutzgarten

Am Mittwoch, 26. Juni, findet um 19 Uhr ein kostenloser Vortrag zum Thema "Bauerngartenglück" im und am Bücher Pavillon Bad Bocklet statt. Umgeben von blühenden Bauerngartenblumen, den reichlich tragenden Kirschbaum im Blick, den Apfelbaum im Rücken: Wo kann man sich besser dem Thema moderner Bauerngarten nähern? Der Vortrag findet, passendes Wetter vorausgesetzt, auf der Wiese hinter der Buchhandlung statt, ansonsten in der Buchhandlung. Und darum geht es: Was muss diesen Monat in den Boden? Wie lange sind Samen keimfähig? Was tun bei Spätfrost? In diesem Vortrag teilt Charlotte Pohse all ihr Wissen um den bäuerlichen Nutzgarten und zeigt, wie man das Gemüsebeet rund ums Jahr bewirtschaftet.

Die Gärtnerin und studierte Forstwissenschaftlerin steuert auch Ideen aus ihrem Alltag bei, etwa wie man mit Orangen Schnecken fängt oder ein Insektenhotel baut. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter Tel.: 09708/705 024. red