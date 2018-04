Bäuerliche Kostbarkeiten im Frankenwald kennenlernen

"Agrotourismus will die Vielfalt der bäuerlichen und ländlichen Urlaubsangebote zusammenbringen und einen lebensechten Zugang zur lokalen Kultur und den landschaftlichen Besonderheiten einer Region bieten."

Mit diesem Anspruch hat Klaus Schaumberg - Projektleiter für Agrotourismus am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach - agrotouristische Kostbarkeiten mit weiteren Sehenswürdigkeiten kombiniert und zu thematischen Tagesfahrten durch den Frankenwald konzeptioniert. Im April und Mai finden mehrere Probefahrten statt. Die ersten Tagesfahrten finden am 12. und 26. April und 3. Mai statt.



Kontakt

Details können erfragt werden beim AELF Kulmbach - Außenstelle Kronach bei Agrotourismus Frankenwald am AELF Kulmbach, Klaus Schaumberg; Telefonnummer 09261/ 6044-600; klaus.schaumberg@aelf-ku.bayern.de. red