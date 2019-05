Bärwurzwiesen im Frühsommer

Die Ökologische Bildungsstätte Oberfranken bietet im Rahmen des Bayern-Netz-Natur-Projektes "Bärwurzwiesen und Feuchtflächen im nördlichen Frankenwald" eine Reihe naturkundlicher Wanderungen am Samstag, 25. Mai, an. Rund um das "Haderholz" finden sich typische Bergmähwiesen, Rinderweiden und Waldwiesen. Bei der Rundwanderung gibt es viele Wildpflanzen zu sehen und es wird Wissen zum Biotop vernetzenden Grünen Band vermittelt. Ausgangspunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz an der Bergstation des Wildbergliftes. Näheres unter Tel. 09266/8252 oder per E-Mail an info@oekologische-bildungsstaette.de. red