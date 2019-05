Bärwurz und Co. im Blick

In der Reihe "BayernTourNatur" lädt die Kreisgruppe Kulmbach des Landesbunds für Vogelschutz am Samstag, 1. Juni, zu einer botanisch-naturkundlichen Exkursion zum Thema "Bärwurz, Arnika & Co" ein. Martin Feulner wird zu den letzten Urwiesen im Kulmbacher Oberland führen, auf denen es eine erstaunliche Pflanzenvielfalt zu entdecken gibt. Auf der drei Kilometer langen Strecke kann ein Fernglas nützlich sein. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Parkplatz am Hallenbad in der Georg-Hagen-Straße. Mehr Infos bei Frank Schneider (09221/699802, E-Mail: barbaranickel@gmx.de). red