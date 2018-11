Am Mittwoch, 28. November, lädt der Johanniter-Treff "Unter den Linden" in Schlüsselfeld zum Kurs "Bärenstarke Hausmittel gegen Erkältungskrankheiten (nicht nur) für Kinder" ein. Ab 18 Uhr stellt Conny Bäuerlein Hausmittel wie Fußbäder, Bienenwachswickel oder Zwiebeltee vor und gibt Tipps, wie die körpereigene Abwehr gestärkt werden kann. Interessenten können sich bis Montag, 26. November, telefonisch (09552/981240 oder 0160/4027631) beim Johanniter-Treff am Marktplatz 11 in Schlüsselfeld anmelden. red