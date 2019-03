Bärbel Corazza führt weiter die "Harmonie" Neuhaus

Zur Jahreshauptversammlung des Gesangvereins "Harmonie" Neuhaus im Sportheim des TSV konnte Vorsitzende Bärbel Corazza begrüßen. Sie berichtete mit Chorleiterin Hella Commichau über die Aktivitäten im vergangenen Jahr und sie blickten aufs kommende Sangesjahr. Im Mittelpunkt standen neben Ehrungen Neuwahlen und am Ende hatte sich fast der gesamte Vorstand"verjüngt".

Bärbel Corazza bleibt Vorsitzende, ihre beiden Vertreterinnen sind Margot Geyer und Erika Dorn. Die Kasse führt Teresa Kimmel, Schriftführer ist Robin-Yves Haberecht und als Notenwart fungiert Hilde Badum. Beisitzer sind Stefanie Rietz für den Sopran, Hildegard Kramp für den Alt, Jutta Gundelwein für den Tenor und Christian Bentfeldt für den Bass. Kassenprüfer bleiben Berta Kerschbaum und Sieglinde Lamprecht.

Auch Ehrungen standen an für zehn Jahre bei Harald Hasieber (passiv) und Renate Romig-Strobl (aktiv). 25 Jahre (passiv) dabei sind Gertrud und Karl Pichl. Seit 40 Jahren (passiv) dabei ist Ehrenmitglied Hildegund Schickert.

Seit Oktober 2017 leitet die studierte Musikerin Hella Commichau den Chor. Neben vielen Chorproben hatten die Sänger sieben Auftritte wie etwa beim Gruppenkonzert in Gremsdorf, sie umrahmten das 90. Jubiläum des TSV und im Juni hatten sie zum "Singen-und-Swingen-Konzert" in die Neuhauser Kirche eingeladen, bei dem Märchenerzählerin Barbara Maikranz das Programm bereicherte. Oft saß Jan Molga am Piano und unterstützte die Sänger.

"Als Anfang Mai Anni Ruß starb, war es natürlich selbstverständlich, dass wir auf der Trauerfeier sangen. Schließlich war sie Gründungsmitglied des gemischten Chores, jahrzehntelange Sängerin und Vorsitzende", betonte Commichau.

Dieses Jahr stehen wieder etliche Auftritte an beim Gruppenkonzert, dem Gemeindefest, dem Gottesdienst zur Konfirmation und viele mehr. Ein Highlight wird am 27. Juli die Schlossserenade sein.

Zahlenmäßig dominieren im Chor absolut die Frauen, "singfreudige Männer sind offensichtlich Mangelware", so Commichau. "Wir bleiben weiter am Ball und sind immer auf der Suche nach männlicher Verstärkung", fuhr sie fort.

Erfreut ist sie, dass doch etliche neue und vor allem junge Sängerinnen und Sänger dazugewonnen werden konnten. In den Augen der Chorleiterin war die "Verjüngungskur" überfällig, was aber nicht heiße, dass man auf die altgedienten, treuen Seelen und Stützen des Chors verzichten wolle. Junge frische Stimmen seien wichtig, damit der Chor zukunftsfähig sei und harmonisch ausgewogen klinge: "Ich denke, da sind wir auf einem guten Weg, der uns langsam aber sicher auf das 100. Jubiläum des Chors 2021 hinführt." Erste Brainstormings laufen, die Planungen fürs Jubiläums müssten sicherlich demnächst in Angriff genommen werden.

Die "Harmonie" habe die Nationalmannschaft besiegt, erklärte Corazza und schmunzelte, "denn trotz des Fußballspiels unserer Nationalmannschaft am 17. Juni war die Matthäuskirche beim Singen und Swingen voll". Von 80 Mitgliedern seien 35 aktive Sänger, ergänzt Corazza noch. red