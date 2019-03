Bäckerinnung prüft Brot und Brötchen

Die Brot- und Brötchenprüfung der Bäckerinnung Bad Kissingen-Rhön-Grabfeld findet am Dienstag, 2. April, von 9 bis 12.30 Uhr im Foyer des Landratsamtes Bad Neustadt, Spörleinstraße 11, statt. In Bad Kissingen werden die Backwaren am Mittwoch, 3. April, von 10 bis 12.30 Uhr in der Sparkasse, von-Hessing-Straße, geprüft. sek