Bäckerei eröffnet Filiale in Eltmann

Groß war der Andrang, als dieser Tage das "Backhäusla" in der Georg-Schäfer-Straße in Eltmann wieder eröffnet wurde. Die Naturbäckerei Oppel aus Untersteinbach betreibt künftig die Filiale. Pastoralreferentin Barbara Heinrich sprach den Segen über die Bäckereifiliale und über die Mitarbeiter. "Jedes Geschäft, das bei uns bleibt oder wie hier wieder eröffnet wird, ist für uns ein Segen", sagte Bürgermeister Michael Ziegler. Die neue Filiale der Bäckerei sei nämlich die einzige Einkaufsmöglichkeit im südlichen Stadtgebiet. Zu der Entscheidung sprach er Bäckermeister Michael Oppel Glückwünsche und seinen Dank aus, denn es sei nicht leicht, solche Filialen zu betreiben. Michael Oppel wünschte ein gutes Miteinander der Kunden mit den Mitarbeitern. Dabei erinnerte er daran, dass die 1871 gegründete Bäckerei eine lange Familientradition besitze. In dem Geschäft ist auch eine Lotto-Annahmestelle integriert. gg