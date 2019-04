Weisendorf vor 18 Stunden

Einbruch

Bäckerei durchwühlt

Zwischen Samstagabend und dem frühen Montagmorgen brachen Unbekannte in eine Bäckerei in Weisendorf ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von 21 Uhr am Samstag bis 3.30 Uhr am...