Bäckerei bekommt ihre Sachen zurück

Dank der Polizei hat eine Bäckerei ihre ausgeliehenen Sachen wieder zurück. Eine 22-jährige Frau hatte in der vergangenen Woche in einer Hammelburger Bäckerei Backwaren im Wert von rund 62 Euro bestellt. Diese holte sie am Sonntag, 9. Juni, zusammen mit einem Kuchenblech und einer Vorlagenmappe für Kuchenbestellungen ab. Dafür leistete sie eine Anzahlung von zehn Euro. Da weder eine Restzahlung noch eine Rückgabe der ausgeliehenen Gegenstände erfolgte und die junge Frau unter der hinterlassenen Telefonnummer nicht mehr erreichbar war, erstattete der Geschädigte Anzeige. Beamte der Polizeiinspektion Hammelburg konnten inzwischen bei der Durchreisenden die einbehaltenen Gegenstände sicherstellen und der Bäckerei zurückgeben. pol