Karl-Heinz Hofmann Dass naturnahe Bäche im Ort ein Gewinn für Mensch und Natur sind, wurde beim Gewässer-Nachbarschaftstag, zu dem sich zahlreiche Vertreter aus den Kommunen des Landkreises im Rathaus Stockheim trafen, deutlich.

Bäche im Ort seien lange genug kanalisiert oder sogar in den Untergrund verbannt worden, so Berater Michael Richter. Doch inzwischen habe man erkannt, dass Bächen eine große Bedeutung zukommt. Wie Richter bei dem Treffen deutlich machte, sind naturnahe Bäche im Ort ein Aufenthaltsort. Dort kann man sich treffen, die Füße ins Wasser tauchen oder einfach nur die Seele baumeln lassen. "Bäche prägen entscheidend unser Ortsbild, sowohl positiv als auch negativ", so Richter.

Praktiker aus verschiedenen Kommunen des Landkreises, unter anderem auch BBV Kreisobmann Erwin Schwarz und Engelbert Singhartinger von der Naturschutzbehörde, diskutierten, welche Möglichkeiten es gibt, mit kleinen oder auch größeren Maßnahmen die Bäche wieder naturnäher zu gestalten und damit einen Mehrwert nicht nur für die Natur, sondern auch für die Menschen zu schaffen.

Die Gemeinden, in deren Verantwortung die kleinen Bäche liegen, sollen mit dieser Aufgabe aber nicht allein gelassen werden. So unterstütze der Freistaat Bayern finanziell Planungen und konkrete Umsetzungen an den kleinen Gewässern.

Die Gewässer-Nachbarschaften selbst sind ein Netzwerk auf der Ebene der Landkreise. Sie werden vom Bayerischen Umweltministerium und den kommunalen Spitzenverbänden getragen und durch die Wasserwirtschaftsämter in ihrer Arbeit unterstützt. Das Landesamt für Umwelt (LfU) koordiniert die Arbeit der Gewässer-Nachbarschaften und die rund 55 Berater. So ist Michael Richter ist hauptberuflich am Wasserwirtschaftsamt Kronach beschäftigt und leitet seit Jahren den Gewässer-Nachbarschaftstag im Landkreis Kronach.

Bürgermeister Rainer Detsch von der gastgebenden Gemeinde Stockheim brachte auch negative Erfahrungen seitens des Ablaufs bei Gewässerausbau und Umgestaltung im Zuge der Dorferneuerung in Reitsch zum Ausdruck. Seit 2014 arbeite man in Reitsch an einem solchen Projekt, das 2017 eigentlich fertiggestellt sein sollte. Allerdings trat 2016 ein Starkregen ein, der es nötig machte, alle Planungen neu zu überdenken und zu überarbeiten. Detsch zufolge sprach man damals von einem Jahrhundertereignis, das wohl so schnell nicht wieder komme. Doch nur wenige Stunden später ergoss sich erneut ein Starkregen, der den Ort überflutete. Es dauere einfach zu lange, bis sich die Planungen auch auf solche Ereignisse einstellten.