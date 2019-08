Badstadt erhält über eine Million Euro

Vom Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt" kann Bad Staffelstein mit Zuschüssen in Höhe von 1,09 Millionen Euro für Maßnahmen im Altstadtbereich rechnen, teilt Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner (CSU) mit. In Oberfranken werden 15 Kommunen und 21 Maßnahmen mit einem Volumen von 8,16 Millionen Euro unterstützt. Im Programm "Soziale Stadt" wird der Schwerpunkt auf die Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in den Stadtteilen, auf die Verbesserung der Generationengerechtigkeit und die Integration aller Bevölkerungsgruppen gelegt. red