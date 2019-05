Badesaison in Wirsberg beginnt

Die 35. Badesaison des 1985 eingeweihten Freizeitbads in Wirsberg beginnt am morgigen Samstag. Das beheizte Sommerbad im Schorgasttal ist täglich von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet. Die Besucher dürfen sich auf erlebnisreiche Rutschpartien auf der 117 Meter langen Riesenwasserrutsche freuen. Donnerstags haben Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre freien Eintritt. Für die neue Saison wird nach einer Generalsanierung des Kiosks ein neuer gastronomischer Betrieb eröffnet. An Schlechtwettertagen bleibt das Bad geschlossen. red