Badender Louis beißt sich durch

Sie sind seit Jahrtausenden die treuesten Gefährden des Menschen. Grund genug für die Michelauer Amateurfotografen, den Hunden ein eigenes Pflichtthema zu widmen. Wie engagiert sich die Fotofreunde dabei ins Zeug gelegt hatten, zeigte die Auswahl der vorgelegten Bilder. Die Palette reichte vom süßen Schoßhündchen bis hin zur zähnefletschenden Deutschen Dogge.

Neben den Hundeporträts machten vor allem die Aktionsbilder das Rennen. Sehr beliebt war es dabei, Hunde im Wasser oder auf dem Trainingsplatz zu fotografieren. Bekanntlich sind ja Hunde in der Lage ihren Gemütszustand mit ihrer Rute zum Ausdruck zu bringen. Die ganze Lebensfreude eines Beauceron mit dem t Namen Louis spiegelte sich dabei im Bild von Birgit Kirster. Sie hatte den französischen Rassehund beim Herumtollen im flachen Mainwasser fotografiert. Eingehüllt in einen Mantel sprühender Wassertropfen war es dabei vor allem die spritzige Tropfenfontäne am Schweif, die die Juroren faszinierte. Der erste Platz im Monatswettbewerb August war damit der erfolgreichen Fotografin sicher, die mit einem weiteren Aktionsbild noch einen fünften Platz belegte.

Blitzaktion mit blauem Ball

Leny, ein brauner Labrador-Rüde, hatte sich im Sprung sein Lieblingsspielzeug, einen blauen Ball geschnappt und war bei dieser Blitzaktion im Bild festgehalten worden. Lustigerweise hatte Klaus Gagel, völlig unabhängig davon, genau den gleichen Hund bei der Jagd nach dem Ball fotografiert. Der Körper des Hundes bildete dabei im Sprung eine schöne Diagonale im Bild, hinzu kamen das aufgerissene Maul mit den spitzen Zähnen und der in der Luft fliegende Ball. Den gelungenen Schnappschuss setzen die sechs Juroren auf den zweiten Platz im Monatswettbewerb.

Mit einer nicht weniger spektakulären Aufnahme sicherte sich Klaus Gagel auch noch den dritten Platz. Das Discdogging, auch Dog Frisbee genannt, ist eine Hundesportart, die den Tieren viel Einsatz abverlangt und die sogar in Turnierform ausgetragen wird. Die speziellen Frisbee-Scheiben sind weicher als die, welche die Kinder verwenden. Sie werden möglichst spektakulär geworfen und Aufgabe des Hundes ist es, die Scheibe möglichst im Sprung zu schnappen.

Im gestreckten Sprung

Ebenfalls auf eine sportliche Aktion setzte Vera Angermüller. Ihr Foto zeigte einen belgischen Schäferhund beim gestreckten Sprung über ein Hindernis. Wie stark dabei die Gestaltung die Wirkung eines Bildes unterstreicht, war bei dieser Aufnahme deutlich zu erkennen. Fast aus der Froschperspektive fotografiert wirkte der Sprung noch mächtiger als in Wirklichkeit. Zudem unterstrich die Umsetzung auf ein Schwarz-Weißbild die Silhouette des Tieres das dadurch noch größer und kraftvoller wirkte.

Hunde können aber auch so lieb und "süß" sein. Jedes Schoßhündchen ist der schlagende Beweis dafür, und die Sympathie, die wir diesen Tieren entgegenbringen, machte sich Herbert Steiner mit einem Foto von "Pauli," einem kleinen Rüden, zunutze, der sich extra für den Fotografen auch noch mit seiner roten Zunge das Schnäuzchen leckte. Platz 5 gab es dafür mit der gleichen Punktzahl, die auch Marlis Völker für einen Schäferhund erhielt, der elegant beim Hundeslalom um eine Pylone kurvte. Wie immer können alle diese Bilder auf der Homepage des Michelauer Fotoclubs angesehen werden. Das nächste "Bild des Monats" wird bereits am Freitag, 21. September, gewählt.