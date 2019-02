Bademantel samt Brille gestohlen

Ein 55-Jähriger bemerkte am Samstagabend beim Besuch eines öffentlichen Bades, dass sein anthrazitfarbener Bademantel nicht mehr an seinem ursprünglichen Platz hing. Das Fatale daran war, dass der Mann seine Brille in einer Tasche des Bademantels hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen in alle Richtungen aufgenommen und fragt nun: Wer hat eventuell unabsichtlich einen fremden Bademantel mit einer blau/roten Brille eingepackt oder kann Hinweise zum Verbleib des Mantels oder der Brille machen? pol