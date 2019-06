Die Stadt Zeil teilt mit, dass das Hallenbad am Pfingstsonntag, 9. Juni, Pfingstmontag, 10. Juni, sowie an Fronleichnam, 20. Juni, geschlossen bleibt. Ansonsten gelten während der Pfingstferien die üblichen Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 16 bis 21 Uhr, am Dienstag von 16.30 bis 22 Uhr, am Samstag von 10 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. red